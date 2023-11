Las deprimentes escenas mostradas en las redes de muchachas peleándose presuntamente por un novio, o cualquier otro motivo, en un recinto escolar, ante la presencia entusiasta de decenas de sus compañeros sin que ninguno de ellos intente separarlas y sin un supervisor o profesor para imponer el orden, proyecta la imagen real de la escuela dominicana que estamos obligados a cambiar. En mis años de escolaridad una situación como esa era improbable. Y la diferencia estriba en el concepto prevaleciente respecto al rol del docente.



Lo que pasa dentro de un recinto escolar es responsabilidad de los maestros, no del Ministerio de Educación. Y evidentemente el deplorable nivel académico que se observa en la escuela tiene relación directa con el deterioro de la calidad del magisterio que el país ha estado observando desde hace décadas. Antes teníamos maestros, que fuimos cambiando por profesores que finalmente se convirtieron en gremialistas, dispuestos siempre a detener el año escolar y paralizar la docencia por demandas laborables.



No pretendo cuestionar el derecho del gremio de profesores a luchar por una sustancial mejoría de la calidad de vida de sus afiliados, porque soy un firme creyente de que la calidad de la educación requiere de profesores bien pagados y protegidos por buenos seguros, de salud como de retiro. Pero la defensa de esos derechos no justifica la negativa a cumplir con sus deberes magisteriales. Y cuidar de los planteles. He visto al gremio protestar insistentemente sobre los programas del gobierno en el área educativa, pero nunca hablar de las responsabilidades que les tocan en el buen funcionamiento de la escuela y del sistema.



Las escenas niñas peleándose furiosamente en patios de escuelas debería avergonzar a quienes están llamados a ser de ella el hogar de formación de buenos y responsables ciudadanos.