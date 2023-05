La capital dominicana es inhóspita y agresiva, por lo que no ofrece a sus residentes muchos lugares seguros de esparcimiento. Los sitios públicos de entretenimiento y diversión son escasos e inseguros.



Son muy pocos los espacios donde las familias puedan disfrutar de una tarde de ocio los fines de semana o ir a acampar para un picnic, tenderse en la hierba, en un área verde, la mayor parte de las cuales han sido cerradas con verjas para limitar el acceso de personas, algo insólito y aberrante.



Los problemas comunes de una ciudad grande como Santo Domingo se resuelven entre nosotros con la más absoluta falta de originalidad, cerrando el paso, trátese de gente como de vehículos.



Así resulta un fastidio asistir a los pocos espectáculos dignos de verse que cada cierto tiempo se presentan en escenarios como el Teatro Nacional, donde los jóvenes talentos líricos tienen menos oportunidades que los reyes del reguetón, la bachata, el rap y el dembow, el primero y los dos últimos suficientes para matar el espíritu más sensible.



No existe un lugar a donde ir a pasear sin despojarse del temor de que te asalten o te roben el auto. Se pueden contar con los dedos de una mano los sitios que no sean vecinos de un arrabal, puesto que al lado del barrio residencial más exclusivo se instala un colmadón, una casa de apuestas o un prostíbulo.



Ni siquiera los cementerios, en cualquier otro lugar áreas de paz y silencio, donde el abandono y la delincuencia alteran el sueño eterno de nuestros muertos y a los que resulta peligroso ir, porque allí mandan las pandillas, adueñadas de calles y sepulcros. Al extremo que se dan casos en que los dolientes maltratan los ataúdes donde entierran a sus muertos, para evitar que manos criminales violen las tumbas para revender los féretros.



A esto hemos llegado sin autoridad que ponga freno. Al paso que vamos en esta ciudad será difícil respirar.