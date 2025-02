La posibilidad de una división del PRM para las elecciones de 2028, es un tema recurrente en las conversaciones, tanto entre dirigentes del propio partido de gobierno como de la oposición, así como de políticos que no militan en los partidos y quienes hacen opinión pública.



En el PRM, el discurso recurrente es que el presidente Abinader garantiza la unidad de la organización, por su liderazgo casi único, no tiene posibilidades de regresar a la Presidencia y su responsabilidad con mantener la organización en el poder más allá de 2028. De hecho, el propio presidente ha encabezado al menos tres reuniones con los presidenciables, escenario que ha potencializado la idea de que es el árbitro del proceso interno del PRM.



En esta etapa, el PRM se parece al PLD cuando cuidaba sus años de gloria en el poder. Sus dirigentes repiten, como hacían los del PLD, que mantener la unidad es la receta que los mantendrá en el poder.



De hecho, justo ayer, Yayo Sanz, aspirante que en la encuesta RD Elige punteó en el tercer lugar de las preferencias internas para encabezar la boleta, reiteró el tema y afirmó que sus contendores internos tienen la suficiente madurez para garantizar la unidad de la organización, aceptando a quien resulte beneficiado con la candidatura en 2027. “El que esté contando con la división del PRM, que cuente con otra cosa”, le advirtió a la oposición.



El debate en los grupos de los partidos de oposición, es totalmente opuesto a lo que sostienen los dirigentes del partido de gobierno. En esos litorales, la división del PRM en 2028, es inminente. Los argumentos abarcan teorías como que hay dirigentes que nunca aceptarían no encabezar esa boleta en 2028, hasta la posibilidad de que el líder de la organización pueda favorecer a alguien de afuera.

Esa posibilidad tiene un papel relevante en los cálculos de los dirigentes de oposición para llegar al poder en 2028.



En política nada se descarta. De hecho, en el periodo que abarca desde 1996 hasta ahora, se ha visto de todo, incluido eventos impensables como la división del PLD. Pero el que se viste con ropa ajena corre el riesgo de quedar desnudo en la calle, incluso, a plena luz del día.