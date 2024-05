En las elecciones recientes, Leonel Fernández y su partido, Fuerza del Pueblo (FP), tenían dos frentes de batalla. El primero contra el PLD para destronarlo del segundo lugar; y el segundo, competir con el PRM por la primera posición en el electorado. En las elecciones del 19 de mayo, logró lo primero pero fracasó en lo segundo.



Los verdes pudieron lograr en febrero, destronar al PLD, para en mayo encargarse del PRM. Era posible, pero quedó trunco por algunos errores estratégicos, que ya no vienen el caso.



Ahora, la organización y su líder, que han logrado un millón 256 mil 737 votos de 4,428,423, faltando solo siete colegios por computar, tienen el camino totalmente despejado para conquistar la presidencia en 2028. Leonel logró casi el 30% de los votos a pesar de que tuvo que luchar con dos adversarios al mismo tiempo, además del revés que representó el pobre desempeño de la FP en febrero, las limitaciones económicas y la exitosa estrategia mercadológica del PRM de “vender” un triunfo arrollador.



El PRM, principal adversario de la FP, tiene a su líder, el presidente Luis Abinader jubilado para presentarse de nuevo a la Presidencia y no se observa quién podría relevarlo en el cargo. Para poder reelegirse para un tercer mandato, Abinader tendría que hacer una reforma constitucional, algo que siempre conlleva un alto costo político. Además tendrá que hacer una reforma fiscal, enfrentarse al desgaste natural del poder y responder a las necesidades de la población, el panorama no se dibuja halagüeño para el partido oficial.



Leonel, en cambio, encabeza el principal partido de oposición, para el 2028 tendrá 16 años fuera del poder y sin nada nuevo que pueda afectarlo porque su figura es a “prueba de bala”, a juzgar por la resistencia que ha mostrado el líder político a las múltiples adversidades que ha enfrentado desde que dejó el poder. La tarea pendiente sería someter a una rigurosa depuración de su entorno, para que evite volver a contaminar su estrategia de reconquistar el voto del 50+1 del electorado. Es la queja que subyace entre quienes reconocen en el político la mejor oferta para gobernar la república Dominicana.