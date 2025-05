En algunos exámenes de selección múltiple, una de las opciones a elegir suele ser ninguna de las anteriores, en referencia a que las respuestas que se ofertan para responder una interrogante no son correctas.



En sectores de la oposición se escucha con frecuencia, o al menos parece que eso es lo que desean, que se repita uno de los escenarios de fracaso político del PRD hoy PRM. Como en 1986, que la división del PRD en pleno gobierno retornó al poder a Joaquín Balaguer. También en 1996, cuando Balaguer se vio impedido de presentarse como candidato, vio en Leonel y en el PLD su tabla de salvación para impedir que Peña Gómez ganara la elección en un contexto de amenaza de que lo sometería a la Justicia por corrupción y otros temas. Otro escenario que favoreció a quienes hoy son oposición para volver al poder fue la crisis económica que enfrentó el gobierno de Hipólito Mejía en 2003, que lo sacó del poder y devolvió a Leonel y al PLD al Palacio Nacional.



Si se tratara de una prueba y se preguntara: ¿Por qué cree usted que el PRM perderá el poder en 2028? 1) El partido se dividirá; 2) Habrá una crisis económica; 3) Luis Abinader hará lo mismo que Balaguer y preferirá a Leonel en lugar de un dirigente de su partido; 4) Ninguna de las anteriores.



En ese examen, escogería ninguna de las anteriores como respuesta válida, porque al día de hoy ninguno de los indicadores políticos medibles indican que se pueda producir un escenario de ese tipo para las elecciones de 2028. Sin embargo, puede pasar que por factores imponderables ocurra no uno, hasta dos y los tres al mismo tiempo.



Por ejemplo, nadie imaginó que políticos veteranos como Leonel y Danilo dividirían al PLD y perdieran el poder en tan solo nueve meses que transcurrieron entre el 6 de octubre de 2019 a julio de 2020. No creo que nadie imaginara que se suspenderían unas elecciones y que un equipo de veteranos políticos como los del PLD manejaría con tanta torpeza ese hecho que, sentenció la salida definitiva de ese partido del poder. En el acuerdo de 1994 que cerró el paso a Balaguer, Peña Gómez no imaginó que aparecería un Leonel Fernández para sepultar su última posibilidad de colocarse la banda presidencial.