Una lectura simple al panorama político y electoral de cara al 2024, llevaría a concluir que el PRM y el presidente Luis Abinader ganan fácil. Las variables que influyen en las votaciones están a favor del partido de gobierno.



La oposición dividida, pero, sobre todo, peleada, pues no es lo mismo ni es igual. El partido de gobierno unificado, con un líder como el presidente Abinader que no tiene rechazo en la población, a pesar de la crisis económica conserva una buena valoración de la gente.



Aunque eso no debe de confundirse con intención de votos, pero sean o no votantes del Presidente, la favorabilidad es un factor que le juega cien por ciento a favor, y cero por ciento en contra.



Pero no son los factores que tradicionalmente influyen en los votantes, los que siembran incertidumbre y que no terminan de aclarar el panorama de cara al 2024.



Si bien el voto bochista, sigue dividido, y que la FP es un partido nuevo del que todavía hay algunas dudas sobre la fortaleza de sus estructuras, ese factor tampoco será determinante en el votante.

En el caso del PLD, aunque algunos de sus dirigentes hacen esfuerzos por ocultar la situación de división y conflictos internos, esa organización parece que va de mal en peor, y se le acaba el tiempo para acomodar la carga en el camino.



Cuando se compara el contexto político actual, con otros como el 2000, 2004, 1990 o 1986, ninguno se parece al de ahora. El problema es que no está claro si todos los que votaron por Luis en 2020, volverán a votar por él, ni tampoco que hará más de un millón que no votó. ¿Y por quien votarán los que sienten que su economía personal está peor, pero están en silencio?