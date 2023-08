Todos tenemos personas y cosas que quisiéramos tener junto a nosotros, lugares en los cuales quisiéramos estar pero no podemos lograrlo. Muchas razones y obstáculos serán la causa de este impedimento.



A muchos de nosotros, cualquier día, a cualquier hora, el alma abandona nuestro cuerpo y huye despavorida hacia un alguien, un algo o a ese lugar en donde se sintió feliz como nunca antes… como nunca después.



A mi espíritu rebelde con causa y sin ella, le encanta salirse de mis adentros para ir a jugar despreocupada con la niña que fui y con la cual disfrutó de la felicidad en todo su esplendor.



Más de una vez, he tenido que hacer a mi alma regresar, a regañadientes, del umbral de la entrada de la casa de mi infancia, allí donde cada día esperaba que llegara mi papi querido a devolverme la alegría y a calmar la angustia infantil que no me permitía entender que al final del día, él regresaría a casa, como siempre lo hacía, dejándome la interrogante de si era él o era yo, quien más se alegraba de volver a ver al otro.



Más de un hermoso lugar que habité en los primeros años de mi vida, visito cada día con solo cerrar mis ojos.



Del mismo modo, regreso a otros donde también he sido inmensamente feliz.



Mis pensamientos se escapan a reencontrarse, en distintos lugares con diferentes personas, y de repente, se repiten esos instantes donde la tristeza y la adversidad quedan desterradas, donde la felicidad lo ha llenado todo sin dejar espacio para nada más.



Extrañar y pensar en aquellos que amamos y, que por alguna razón o sin ella, no están junto a nosotros es lo que nos enseña el valor de los instantes felices, lo importante de los afectos verdaderos, la felicidad de pasar un rato entre amigos.



A veces siento y pienso que somos lo que vivimos, pues cada vivencia es un capítulo de nuestra historia personal, son los recuerdos que nos acompañarán por siempre y que más tarde se convertirán en las historias que contaremos a nuestros hijos y nietos. Estos serán los temas de conversación cuando nos reencontremos con los amigos de antaño.