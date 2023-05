Cuando las personas inician un camino o un proyecto cualquiera que sea, desean concluir, llegar a ese puerto que un día avistaron a lo lejos, y que muchas veces dudaron que podrían llegar.



Muy frecuentemente ocurre que la vista sólo se enfoca en ese puerto de desembarque, en ese punto anhelado, en lo que de momento es la meta. Por eso, no prestan atención a todo aquello que se interpone entre ellos y su proyecto.



Es entonces cuando en medio del camino comienzan las dificultades y es cuando se hace inevitable pensar en retornar, abandonarlo todo y regresar a puerto seguro, hasta que pase la tormenta. Algunos lo hacen y esperan y esperan antes de aventurarse otra vez a la mar. Cuando vuelven a intentar, ocurre que se encuentran con la misma tormenta, en el mismo lugar. Se aterran y el miedo los guía de nuevo a buscar refugio en el punto de partida.



Muchas veces, quien se fija una meta o simplemente un proyecto que siente que le proporcionará mejores condiciones de vida o de bienestar personal, emocional y social, lo hace en solitario, no porque no cuente con afectos que le ayuden y acompañen en su caminar, lo hacen porque no quieren arriesgar a otros a su suerte. Para muchos, sus acciones servirán de guía a los demás, o quizás no se sienten capaces de alcanzar lo que tanto anhelan. De esta manera no tendrán que dar explicaciones o justificarse, si no logran sus propósitos.



Por otro lado, están aquellos que una vez salen tras un objetivo, siguen adelante fortaleciéndose de las adversidades, aprendiendo de las decepciones, de los engaños y las traiciones. A estas personas las complicaciones los hacen más sabios y creativos, los vientos de las tormentas los empujan a seguir, jamás a detenerse. No temen a la tempestad. Pueden sentirse tristes, asustados y hasta inseguros en algún momento, pero seguirán hasta llegar a donde aspiran. Podrán detener sus naves hasta que baje la marea, podrán desacelerar el paso, pero reiniciarán su camino, una y mil veces, si fuera necesario, con las mismas fuerzas y esperanzas. De ellos será la victoria.