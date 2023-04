Email it

USCIS ha actualizado políticas en cuanto a los plazos de entrega de documentos. Desde su página web informa que se aceptan cambios en los plazos para entregar documentos tanto para los fines de semana como para días de Feriado Federal.



A partir del 29 de marzo del 2023 se les permitirán a las personas que tengan casos donde deban presentar ciertas solicitudes o entregar algunos documentos requeridos por el servicio de inmigración y ciudadanía de los Estados Unidos (USCIS) dentro de un tiempo establecido, pero sin embargo algunas fechas de entrega cae en días de fin de semana o feriados federales, extender la entrega de los documentos solicitados en formato impreso al final del siguiente día laboral. En otras palabras, esa entrega de documentos con los cambios establecidos va a ser aceptada, y se considerarán como depositadas a tiempo y de forma válida.



Es importante mencionar que USCIS indicó que este cambio en el plazo de entrega de documentos impresos es correcto para todas las solicitudes de beneficios o respuestas a una acción que sean requeridas después del 29 de marzo del 2023 en adelante. Es decir que no tiene afecto retroactivo.

¿A cuales solicitudes aplica este cambio?



Entre los documentos a los que aplica este cambio se pueden mencionar: la solicitud de algún beneficio migratorio el día antes del cumpleaños de un solicitante o beneficiario (en casos por ejemplo que un individuo vaya a cumplir 18 o 21 años de edad), el último día para presentar los documentos necesarios de una solicitud de evidencia o una notificación de intención de denegar, revocar o cancelar una aplicación.



Este cambio es únicamente para la presentación de documentos impresos, no aplica para las solicitudes y entrega de documentos de Forma Electrónica. Es decir solo aplica para las aplicaciones de beneficio migratorios que hayan sido sometidas físicamente y que la persona no haya luego creado una cuenta online.



