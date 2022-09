Email it

Cuando una persona viaja a los Estados Unidos con la visa B1/B2, usualmente recibe un permiso de estadía de hasta 6 meses. Ya dentro del país y en caso de no haber recibido alguna restricción en su entrada, una persona puede solicitar la extensión de su estatus de turista o de negocio. Este proceso se realiza ante el Servicio de Ciudadanía y Migración de los Estados Unidos (USCIS por sus siglas en inglés).



Es muy importante que se realice dicho proceso con una abogada, ya que se requiere de una serie de documentación y evidencias para que este proceso de realice de manera exitosa y sin afectar el visado, ya que si no es bien realizado, se puede recibir negación de dicha solicitud de extensión y entonces acumular presencia ilegal. Esto podría derivar en una posible cancelación de la visa B1/B2.



Es recomendable hacer estas solicitudes de extensión en los siguientes casos: 1) la persona necesite culminar estudios médicos; 2) necesidad de mayor tiempo para terminar un proyecto de inversión; 3) Se necesite más tiempo para indagar sobre programas de estudios en EU; entre otros. Es aconsejable no realizar más de una solicitud de extensión, ya que solo en caso muy necesario se permiten realizar una segunda extensión.



Tenga en cuenta que la visa B1/B2 tiene como fin que la persona tenga una estadía relativamente corta en los Estados Unidos. Por lo que tener más de un año en los EU bajo este visado, puede crear la presunción de que la persona está residiendo o trabajando en los EU. Una segunda aplicación de extensión puede incluso llevar a la iniciación de un proceso de deportación. Por ello es muy importante que antes de realizar este proceso consulte con un abogado experto en el tema. Recuerda que, si tiene una pregunta sobre este u otro tema, puede contactarme [email protected]