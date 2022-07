Lo primero que hay que determinar de esta pregunta son las razones de la negación. Muchas veces del relato de la persona se puede determinar la razón de la cancelación de la visa. En otros casos, hay que comunicarse con el Departamento de Estado para tener una idea clara de los hechos y de lo registrado por las autoridades migratorias. Esto es importante de saber, ya que en muchos casos existe un perdón al cual el individuo puede aplicar.



En otros casos, no hay perdón y la persona entonces debe crear una estrategia que le permita mostrar a las autoridades migratorias que las conclusiones a las que se llegaron, no son ciertas o no fueron las correctas. Ambas opciones requieren de mucho trabajo y esfuerzo del individuo que desea volver a obtener su visa. Y es que ambas requieren que se depositen pruebas que vayan en favor del aplicante de la visa.



En ambos procesos, el resultado dependerá de la total discrecionalidad del agente consular que revise la aplicación. En el caso de que existan evidencias contundentes de la existencia de un error o de un abuso de autoridad, un abogado de migración puede contactarse con la Oficina del Asesor Jurídico para Asuntos Consulares.



En la situación de que el agente consular niegue la visa durante la entrevista y por ejemplo no haya ponderado las pruebas presentadas, un abogado de migración, autorizado por las leyes de los Estados Unidos para ejercer como abogado, puede comunicarse con la Oficina del Asesor Jurídico para Asuntos Consulares y presentar un argumento legal sobre por qué el agente consular ha cometido un error.



Debemos tomar en cuenta que este último recurso no aplica en todos los casos y también tiende a ser una espera larga de respuesta. No obstante es un recurso existente que si bien no es un proceso formal de apelación, es un mecanismo que permite que se revisen puntos legales y evidencias que no fueron revisados por el cónsul.