Recibiste un email o una carta del Centro Nacional de Visas (NVC por sus siglas en inglés) y te encuentras preparando todos los documentos necesarios para someterlos; pero no sabes exactamente cómo someter estos documentos. No contrataste un abogado y has escuchado diferentes consejos y opiniones que te han confundido más aún.



Has ido donde personas que dicen llamarse expertos de migración y te dicen que todos los documentos que sometas a NVC debes traducirlos, y claro, que debes pagar por dichas traducciones. Te comento que el consulado de los Estados Unidos no requiere que los documentos que estén en el idioma oficial del país donde se encuentra asentado el consulado sean traducidos. Es decir que todos los documentos emitidos por una entidad gubernamental de la República Dominicana no deben ser traducidos ¿Qué quiere decir esto de forma más llana? No hay que traducir las actas de nacimiento, matrimonio, divorcio o defunción. Tampoco el certificado de no antecedentes penales debe ser traducido. Solo debemos someter estos documentos en el perfil creado por NVC.



Al momento de la entrevista, llevas los originales de todos tus documentos sometidos en línea y sin ningún problema tus documentos serán aceptados y el cónsul procederá a realizarte la entrevista. Espero que esta nota te haya sido de mucha ayuda. Mucha suerte en tu proceso de migración! Y recuerda siempre que estamos aquí para responder cualquier pregunta que puedas tener sobre este u otros temas.