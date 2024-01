Esta visa que permite a personas que tengan títulos de licenciatura poder trabajar temporalmente en Estados Unidos, en los meses de diciembre y Noviembre el centro de servicios de ciudadanía e inmigración de los estados unidos (USCIS por sus siglas en inglés) propuso una serie de cambios para el proceso de esta visa de trabajo. Si estas propuestas entran en vigor se producirían cambios y enmiendas en algunos de los procesos y conceptos establecidos para este visado.



Uno de los principales cambios sería la modificación del concepto de “ocupación especializada”. Si este concepto se modifica, afectará significativamente las posibilidades de que una persona califique para un puesto ofrecido por un empleador. La nueva propuesta indica que la experiencia del beneficiario debe estar directamente relacionada con la posición ofrecida.



Para ilustrar esto mejor, si a alguien se le ofrece un puesto de abogado de impuestos, el título de abogado no sería suficiente; también necesitaría estudios específicos en impuestos para calificar para el puesto. Esto limitaría las posibilidades de calificación para algunas personas.



Afortunadamente, no todos los cambios propuestos son negativos. USCIS está otorgando más flexibilidad a las empresas emergentes y a los empresarios, permitiéndoles considerar trabajadores con ocupaciones especializadas para desarrollar sus negocios y expandir e innovar en la economía.



Con estos cambios propuestos, los propietarios o empresarios extranjeros que tengan una participación en una empresa en proceso de creación podrían beneficiarse de esta visa. En la regulación propuesta, un propietario de una empresa no solo podría asumir tareas relacionadas con su posición como ocupación especializada, sino también tareas relacionadas con “poseer y dirigir” la empresa en los Estados Unidos, siempre que el beneficiario realice principalmente tareas de ocupación especializada, según los términos de la petición de visa H-1B.