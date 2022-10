En principio un ciudadano estadounidense puede adoptar a una persona adulta si así lo desea. Ahora bien, a los fines de migración este proceso de adopción no tendría ningún tipo de efecto, porque para que una persona adoptada pueda beneficiarse de alguna petición, dicha adopción debió de haberse efectuado antes de que la persona cumpliera 16 años de edad.



Si para algún otro efecto un ciudadano desea adoptar a una persona mayor de 16 años, puede hacerlo y sus efectos jurídicos en cuanto a herencia o reconocimiento de relación filial para asuntos de familia, tendría todo el efecto legal; pero si la persona sólo desea hacer este proceso con la intención de otorgarle un beneficio migratorio a otro individuo, lamentablemente no se podrá transferir ningún tipo de beneficio.



Para ser más claros, un ciudadano no podrá hacer una petición en favor de una persona que haya sido adoptada luego de cumplir 16 años de edad. No podría transferir la ciudadanía, ni tampoco solicitar una residencia en favor de esta persona. Es de suma importancia que esta información sea compartida, ya que muchas personas reciben informaciones erróneas de personas que no son abogadas y si una petición es sometida, el beneficiario de dicha petición, puede ser registrado en los récords migratorios como una persona que cometió fraude a los fines de buscar un beneficio migratorio.



Este tipo de récords es muy serio, ya que hace a una persona inadmisible. Lo que significa que si aplica a alguna visa no-migrante o inmigrante, el caso sería negado y se requeriría de la aplicación de un perdón para poder recibir la aprobación de dicha visa y puede que la persona no cumpla con los requisitos que requiere el perdón.



