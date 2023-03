ITIN significa traducido al español, número de identificación de individuo que paga impuestos. Básicamente este número de identificación fue creado para las personas que no tienen estatus en los Estados Unidos; pero a nivel impositivo se consideran residentes y generan anualmente un ingreso. Estas personas independientemente de su estatus en el país tienen la obligación de pagar impuestos.



Un persona se considera en los Estados Unidos residente a nivel impositivo si tiene más de seis meses residiendo en los Estados Unidos. El número ITIN también puede ser utilizado en algunos casos para abrir cuentas bancarias y realizar algunas transacciones como rentar una casa o comprar un auto. Aclaro que es en algunos casos, debido a que no todas las empresas y entidades bancarias aceptan el documento; pero sí muchas empresas aceptan este documento como sustituto del número de seguro social.



Es bueno resaltar que este documento no les otorga a las personas sin estatus un permiso de trabajo. Básicamente, el ITIN lo que hace es facilitar un poco el día a día de las personas que están sin estatus en los Estados Unidos. No obstante, algunos empleadores o empresas pueden que acepten este número para emplear a una persona. Usualmente los tipos de trabajos que se pueden obtener son en el sector informar, ya que las grandes empresas evitan tener cualquier tipo de problemas que les puedan generar algún tipo de multas con las autoridades de los Estados Unidos.



Es bueno resaltar que es muy positivo que una persona sin estatus obtenga su número ITIN, ya que si en algún momento puede legalizarse en el país, el que haya reportado anualmente sus impuestos, podría se run argumento del buen carácter moral de la persona. Sin embargo si la persona nunca reporto impuestos será mal visto por las autoridades migratorias.