Como todos saben actualmente hay una oleada de dominicanos intentando cruzar la frontera de los Estados Unidos, bajo las falsas promesas que los coyotes o personas que trabajan con los coyotes hacen. Una de estas promesas es que tan pronto crucen la frontera, podrán conseguir contratos de trabajo y visas de trabajo. Una de las visas que más les prometen a los dominicanos es el visado H2B.



Es muy lamentable que mis compatriotas dominicanos se dejen engañar de esta manera. Ya que son miles de dólares que se reúnen para hacer esta peligrosa hazaña para realmente enfrentarse con una realidad totalmente distinta. Primero que nada, debemos de dejar saber que toda persona que cruza la frontera y es detenida por las autoridades migratorias, es colocada en proceso de deportación.



De acuerdo con la ley de migración, cada individuo debe ser sometido(a) a una entrevista de miedo creíble. Esto se traduce en determinar si una persona tiene miedo de persecución o no en su país de origen. Si la persona no pasa esta entrevista, es deportada automáticamente. Ciertamente, debido a la ola de migración que se ha creado a través de la frontera, muchas personas son liberadas sin haber sido sometidas a esta entrevista; pero entonces deben presentarse ante un juez para defender su proceso de deportación. Si la persona no se presenta, obtendrá una orden de deportación.



No es cierto que una persona que haya cruzado la frontera podría obtener una visa. Tampoco es cierto que podrá conseguir un contrato de trabajo que luego te lleve a legalizarte en el país. Una persona que no haya entrado a los Estados Unidos de manera legal no podrá obtener un visado de trabajo. Estos visados son los más exigentes en términos de estatus legal en el país. Por favor consulte siempre con un abogado. El hecho de que el capítulo 42 haya sido declarado inconstitucional, no cambia las leyes de migración.