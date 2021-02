Trabajar en los Estados Unidos

Muchas personas desean venir a Estados Unidos para trabajar. Una forma común para trabajar temporalmente en Estados Unidos como no inmigrante es que un posible empleador presente una solicitud en su nombre. Existen diferentes clasificaciones de visados para personas no migrantes, las cuales están divididas usualmente según las habilidades de la persona que desea trabajar.

Si tiene la combinación correcta de habilidades, educación y/o experiencia laboral, es posible que pueda vivir y trabajar de forma permanente en Estados Unidos si busca una visa de inmigrante basada en el empleo.

Luego de que la solicitud es aprobada, se debe de asistir a una entrevista ante el consulado de los Estados Unidos. Por otro lado, si se encuentra en Estados Unidos en un estatus legal de no inmigrante que no proporciona autorización de empleo, generalmente puede solicitar un cambio de estatus a una clasificación de no inmigrante que proporciona autorización de empleo.

Igualmente, dentro de EE. UU., va a requerir que un empleador cualificado presente una solicitud o petición en su nombre para establecer su elegibilidad. Sin embargo, si presenta una solicitud basada en ciertas clasificaciones (por ejemplo, un extranjero con una capacidad extraordinaria o como un comerciante o inversor principal no inmigrante por tratado E-1 o E-2), puede ser elegible para autopetición, lo que significa presentar una solicitud en su propio nombre.

Los esposos del trabajador temporal, dependiendo del visado, pueden solicitar un permiso de trabajo (EAD por sus siglas en inglés).

Las condiciones que debe cumplir y cuánto tiempo puede trabajar en Estados Unidos dependen del tipo de estatus migratorio que otorgue el Departamento de Seguridad Nacional. Debe cumplir con todas las condiciones de su autorización de empleo y los términos de su admisión a Estados Unidos. Si viola alguna de las condiciones, podría ser removido o denegársele el reingreso a Estados Unidos.

Recuerda que, si tiene alguna pregunta sobre este tema o cualquier otro tema de migración, no dude en contactarnos a [email protected]