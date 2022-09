Muchas personas se preguntan si el haber prestado servicio militar afecta el proceso de residencia en los Estados Unidos, la respuesta general es no. Básicamente, una persona que haya prestado servicio militar sólo debe tener a mano documentos adicionales. Estos documentos van encaminados a mostrar que la persona en un período de tiempo prestó sus servicios en una entidad militar y que al mismo le fue dado de baja.



En la República Dominicana no existe un sistema formal en el que se pueda obtener esta información. Es decir, si una persona ha prestado servicio militar en diferentes instituciones, no existe una base de datos dónde se pueda obtener un récord único donde se indique las instituciones a las cuales se prestó servicio y el período de tiempo. La persona que aplica debe de aproximarse a cada entidad y solicitar una carta en la que se haga constar dicha información. Usualmente estas cartas no tienen un costo, ni formalidad específica. Prácticamente el formato y los requisitos de obtener la misma podrían variar de acuerdo a la administración del momento.



Por ello, si una persona tiene conocimiento de que su caso está cerca de abrirse la fase consular, debería gestionar estos documentos con antelación para evitar retrasos. Ya luego de obtener estos documentos, el aplicante de la visa de inmigrante procederá a someter la misma en el Centro Nacional de Visas (NVC por sus siglas en inglés) junto con los demás documentos civiles que les son solicitados, dígase actas de matrimonio y/o divorcio, acta de nacimiento, y certificado de no antecedentes penales. Tan pronto todos estos documentos son sometidos, el NVC les enviará una correspondencia indicando si el caso fue remitido para la entrevista consular o si se debe someter alguna documentación adicional. Recuerda que si tienes alguna pregunta sobre este u otro tema, puedes contactare conmigo a [email protected]