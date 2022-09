Hoy me voy a permitir escribir sobre algo de lo que casi nunca hablo, iniciando como si fuese un merengue de Sergio Vargas… 1986, año en que se inicia mi carrera.



Desde esa época hemos logrado muchas cosas gracias a esa habilidad para comunicarnos que nos otorgó Dios, tantas que no podríamos resumir en este breve espacio. Desde lo más elemental como noticias deportivas, pasando por maestrías de ceremonias, hasta ser instructor para el manejo de los medios con charlas educativas, hemos caminado nuestra vida superando retos.



Esta semana recibimos por primera vez un reconocimiento de parte de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo (ACD) como cronista destacado en el año 2021. Muchos se sorprenden cuando conocen el dato y hubo hasta quien nos llegó a decir en medio de la confusión, que ya no deberíamos recibir más de esos porque tienen que ser para incentivar las nuevas generaciones, como si fuéramos Juan Luis Guerra, o Freddy Beras-Goico.



Lo cierto es que no trabajamos para ello. Siempre repetimos y repetiremos hasta el final, que todo lo hacemos para que brille la gloria de Dios, que a él se lo debo todo pero reconozco, después de honrar al padre, que en esta ocasión la sorpresa es muy agradable y doy las gracias.



Como periodista de vocación siempre tengo una pregunta. Hoy la que llega a mi naturaleza es, ¿por qué el reconocimiento de la ACD llega ahora?



Podríamos responder de varias maneras. Porque he mejorado mi trabajo con esta columna, de hecho es así con la inclusión del fútbol en mi vida; o podría decir que porque tenemos casi nueve años dirigiendo un canal 24 horas deportivo, o que son buenos amigos los actuales directivos de la ACD, o ninguna de las anteriores.



Estoy plenamente convencido de que este reconocimiento no cabildeado, llegó este año en que mis padres ya no están, simplemente porque todo es perfecto en el tiempo del señor.



Así que solo me queda agradecer primero a Dios, luego a los que confiaron en mi talento, seguidos por los que lo consumen; a mis compañeros de trabajo, a mis jefes, y sobre todo a la ACD que definitivamente coloca una estadística nueva en mi carrera. ¡Gracias!