Algunas personas se han sorprendido porque entre los movimientos hechos por el nuevo comité ejecutivo de la Federación Dominicana de Fútbol (Fedofútbol) se les asignaron nuevas funciones al colombiano Daniel Pabón.



No me extraña que se confunda todo aquel que no conozca las razones que trajeron al suramericano a nuestro país y erróneamente exijan “borrón y cuenta nueva”.



Eso no pasará, al menos de manera radical, porque José Deschamps, presidente actual, comunicó al personal que entre los que están trabajando bien, todo seguiría igual.



La República Dominicana tiene un acuerdo bilateral de cooperación en cinco renglones con Colombia, incluido deportes, tocando de manera directa al fútbol y al béisbol.



En abril del año 2022, Iván Duque, para entonces presidente colombiano, visitó nuestro país y entre otras actividades firmó un documento, al igual que el presidente Abinader, en el que ambos se comprometieron a enviarse técnicos deportivos entre sí.



Desde ese momento se estableció un compromiso que llevaría entrenadores de béisbol al país suramericano y técnicos de fútbol vendrían a ayudar nuestras selecciones juveniles.



Al día de hoy no conozco los datos de cuántos han hecho el viaje, pero podemos identificar que el cambio de directiva en la Fedofútbol no afectó este trato, que tiene como base las nuevas funciones asignadas a Pabón.



El colombiano llegó al país en noviembre de ese año como parte del acuerdo, y ocupó el cargo de director de Desarrollo de la Federación, posición en la que lo sustituyó el muy conocido y veterano hombre de fútbol Isidro Alejo, miembro de la nueva directiva.



A Pabón le están entregando un cargo de responsabilidad mucho mayor en la Dirección Nacional de Selecciones y Gestión Deportiva, y se espera que ayude a la disciplina a ascender de categoría, así como ayudó a subir de división el club Cortuluá FC del futbol colombiano, donde se desempeñó como como secretario técnico y gerente deportivo.



Si esto fuera política tradicional les haría un llamado a todos esos que nunca paran de observar de cerca la Fedofútbol para identificar errores y les diría, por lo menos, que le demos 100 días al gobierno nuevo y sin prejuzgar confiemos en la federación.