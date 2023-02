En la evolución de la pelota profesional en nuestro país se han visto casos penosos de jugadores que no quieren seguir con sus equipos, pero que tampoco podían abandonarlos.



Antes fue práctica recurrente cuando algunos de los que manejaban los clubes se sentían amos, señores y únicos con poder de decisión, en un modelo parecido a la época de la esclavitud.



Cuenta la leyenda que en algunos casos en que no se ponían de acuerdo no los incluían en la alineación, pero tampoco los cambiaban a otro conjunto hasta que pasara la vida útil del jugador.



La Liga Dominicana de Béisbol, junto a la Federación Nacional de Peloteros Profesionales, acordó terminar con eso para siempre.



Bienvenida sea la agencia libre.



En un modelo único diseñado para nuestra pelota, los peloteros que cumplan con ciertos requisitos podrán declararse libres de firmar con la mejor oferta que reciban.



A partir del 15 de febrero cada año los jugadores entrarán en el proceso que les permitirá llegar al mercado sin ningún tipo de restricción. Todo inicia con un mes de negociación con su conjunto original y si no llegan a un acuerdo, entonces podrán conversar con los otros cinco de la liga.



Este año 108 jugadores cumplen con esos requisitos, algo que moverá el mercado de acuerdo a la ley de oferta y demanda.



Nombres muy sonoros como Robinson Canó (Estrellas), Juan Lagares (Águilas), Marcel Ozuna (Gigantes), Raúl Valdez (Toros), Starlín Castro (Escogido) y el capitán azul Emilio Bonifacio (Licey), son algunos de la lista.



Con esos específicamente usted pudiera pensar que es poco probable el cambio de camiseta, y es cierto, pero aun así es una oportunidad que antes ningún pelotero tenía.



Independiente de esto faltan muchos detalles por conocer, como por ejemplo el tiempo que podrá durar en la agencia libre aquél que no se ponga de acuerdo con su equipo original, o si podrán usar agentes que los representen en las negociaciones. Además, falta saber si por fin se develará el gran secreto de los salarios, sobre todo porque nunca se ha publicado oficialmente cuánto gana un pelotero por una temporada otoño-invernal.



Por esto damos la bienvenida a la agencia libre, pero retamos a los involucrados a que sigamos creciendo.