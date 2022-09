Volvió a jugar la gloriosa selección después que clasificó la Republica Dominicana a una copa mundial de la Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol y a todos los eventos de un ciclo olímpico en esta disciplina.



Nuestros muchachos de la sub-20, dirigidos por Walter Benítez, jugaron dos partidos amistosos ante su similar de Colombia cayendo vencidos en ambas ocasiones. En Santiago con marcador de 0-1 y 0-4 en el juego celebrado en la capital.



Aunque la convocatoria de los jugadores no fue exactamente igual que en el campeonato pre mundial de Honduras, algo muy usual en este deporte, la esencia fue la misma. Igualmente esperamos que ese núcleo pueda mantenerse para cuando llegue la gran cita, aunque se continuará el trabajo de añadir todo el talento nuevo disponible para entonces.



Lo que más disfrutan los fanáticos son los triunfos. Al partido jugado en el Félix Sánchez asistieron cerca de tres mil aficionados que al ver ese marcador adverso tan abultado no salieron muy optimistas, al menos no tanto como el profesor Benítez.



Después de agradecer y felicitar al público que asistió, evaluó los compromisos como una tarea realizada. “Sabíamos que el equipo en un momento se iba a desordenar un poco, pero ese es el trabajo que estamos haciendo, que iniciamos después de la clasificación y nos toca revisar bien todas las cosas negativas para sacar lo mejor de ellas y felicitar a los jugadores por el esfuerzo que hicieron, me quedo con la actitud que mostraron”, expresó.



Hasta ahí vamos bien, esos jugadores deben ser valorados y motivados de cara a lo que viene. Donde me detengo a pensar es cuando leo sus palabras acerca de los objetivos. “Debemos trabajar muchos aspectos tácticos, el tiempo y el día a día nos va a ir generando estos tipos de trabajos para ir creciendo, pero debemos jugar y competir con equipos de este nivel (Colombia) para que de esta manera se pueda ver qué es lo que tenemos y potenciar a los jugadores que es lo más importante”.



Si eso se logra mejoraremos porque se rompería para siempre con la mala costumbre de juntar el grupo solamente a la hora de los eventos, y los que vienen son los compromisos más serios que ha visto el fútbol dominicano.