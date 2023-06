La Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol (FIFA) sigue los esfuerzos incesantes de promocionar el fútbol femenino y nos ha hecho un regalo que tiene doble motivación.



La República Dominicana será sede de la Copa Mundial Femenina sub 17 en el 2024, lo que representa un gran reto en la organización, como en la representación que pondremos en el terreno.



La sede se otorga después que FIFA pregunta a potenciales países candidatos si estarían interesados en asumir la responsabilidad y a los que aceptan les envía un formulario de solicitud como parte de una licitación.



Nuestra clasificación al evento femenino se produce de manera automática en nuestra condición de anfitriones, no por los méritos de participar en los clasificatorios, como sucedió con los varones de la Sub 20.



Significa que lo bueno que se puede lograr como organizadores, podría empañarse si no tenemos una selección que nos represente a la altura de la ocasión.



El evento del año próximo será una gran oportunidad para nuestras autoridades de mejorar más los campos de fútbol, de mostrar al mundo nuestra hospitalidad, de generar empleos, de ocupar habitaciones en nuestros hoteles, en fin, de montar un gran espectáculo.



En la competencia, tendremos la oportunidad de enfrentar lo mejor del mundo, algo que solo se logra de esta manera o con juegos amistosos.



Al momento que escribimos esto ocupamos el lugar 109 del mundo y 13 de la Confederación del Norte, Centroamérica y del Caribe (Concacaf), según la escala de posiciones en el fútbol femenino que establece FIFA.



Aquí es donde está el reto verdadero para la Federación Dominicana de Fútbol (Fedofútbol). Porque hace varios años que Concacaf viene asignando torneos regionales a nuestro país, y es obvio que si ahora le confían un mundial es porque tienen un balance positivo en las experiencias anteriores.



Pero en el fútbol femenino como materia de la Fedofútbol se viene trabajando hace poco tiempo.



Entonces podemos concluir que el “regalo” que FIFA hace a RD viene con su doble sentido, ya que como anfitriones estamos probados, pero en selecciones femeninas aún nos falta mucho por crecer.