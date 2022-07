CDN Deportes nació en octubre del año 2013. La primera transmisión fue un partido de La Liga de Campeones de la UEFA (UEFA Champions League), entre Barcelona FC y el A.C. Milan. Las voces en nuestra planta televisora las pusieron Santiago “Chago” Martínez y Eugenio Miranda.



Para entonces la cultura del fútbol en la Republica Dominicana estaba circunscrita a aquellos que lo practicaban y a los que seguían los grandes eventos. Nunca podré olvidar las palabras de Jorge Rolando Bauger, pionero en el país, cuando nos advirtió lo difícil que podía ser comercializar la señal si el canal solo se enfocaría en fútbol.



“Ahora vas a entrar en un mundo incomprensible. Aquí solo se venden bien las Copas del Mundo cada cuatro años, a los demás eventos no les hacen caso” expresó refiriéndose a la rentabilidad. Esto ya no es así.



Era como tener una sub cultura, un mundo que estaba por debajo del radar, que no hacía ni sombra a los deportes más populares como el béisbol y el baloncesto.



La Liga Dominicana de Fútbol nació en el año 2015 y de inmediato se comenzó a reflejar aquello en diferentes aspectos. Había equipos con mucho talento, tanto que no cabían como regulares todos en sus plantillas, ni como suplentes, pero tampoco los prestaban por temor a que los usaran en su contra.



Se dio un caso muy peculiar con un jugador vendido a un equipo. Tenía una cláusula en el contrato de ventas que le impedía enfrentar a su club de origen. Sencillamente una locura.



Sin embargo esto ha ido cambiando. Basta mencionar a Herard Frantzety, quien al terminar la primera etapa del torneo actual fue cedido en calidad de préstamo por Cibao FC a Club Atlético Pantoja con impacto positivo instantáneo.



Otro ejemplo es que antes no se veía el interés de las principales autoridades por empujar la disciplina más allá de lo ordinario.



Esta semana se reinauguraron las oficinas de la Federación Dominicana de Fútbol con la presencia del excelentísimo señor presidente de la república Luis Abinader, como debe ser. Es la quinta vez que el primer mandatario dice presente en una actividad de este deporte.



¡Definitivamente la cultura de fútbol en nuestro país va cambiando para bien!