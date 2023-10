Me ha sorprendido muy gratamente el interés mostrado por mucha gente cuando un equipo de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF) juega fuera de nuestro país, que da como un hecho la transmisión en televisión por CDN Deportes.



Esto me gusta por varias razones. Entre ellas conocer que los fanáticos de la liga identifican el canal como la casa del fútbol, pero además, ver que no importa cuál sea el club involucrado, esos juegos siempre generan la atención del futbolero.



Por otro lado, también me queda claro que aunque lo hemos explicado muchas veces, todavía hay ignorancia en cuanto a los llamados “derechos de transmisión”. Mucha gente no entiende que ver un evento deportivo tranquilamente en su televisor, o en algún dispositivo, le ha costado una inversión al medio que lo transmite, cuando hablamos de un medio serio que combate la piratería.



Esto sucede con cualquier disciplina deportiva y en el caso que nos atañe los organizadores son muy rigurosos con el tema.



Por ejemplo, el campeonato de la copa en el Caribe, donde en este momento Moca FC ya está en semifinales, la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Comcacaf), que lo organiza, vendió los derechos de transmisión a una cadena internacional mucho antes de que los equipos criollos se clasificaran al evento.



Significa que no importa si Moca FC juega para la LDF, ningún canal dominicano puede transmitir estos juegos.



En ese sentido hemos escuchado de todo. “Pero es un club dominicano”, o “Los derechos de TV no tienen que ver, yo lo veré en mi celular”, son algunas de las expresiones.



A propósito, la proliferación de vías para ver estos eventos, es aprovechada por los dueños para comercializar en cada una de ellas por separado. Es decir que el streaming, las aplicaciones, las redes sociales, además de la televisión paga, o gratuita, les generan más beneficios a los dueños del contenido.



Por esto agradecemos a los que siguen apoyando a CDN Deportes, que desde el primer día se convirtió en el medio oficial de la LDF y así seguirá este domingo con los dos juegos que cerrarán las semifinales.