Por la cantidad de compromisos que se presentan en el camino, la programación de una temporada es un gran reto para los directivos de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF).



Juegos internacionales de los clubes, posposición de partidos por temas climáticos y el uso de nuestras canchas en torneos de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y del Caribe de Fútbol, son algunos de los motivos que los retan. Sin mencionar cuando las instalaciones son “prestadas” a eventos que no tienen nada que ver con el deporte.



Cuando se planifica un campeonato todos los clubes deben aprobar el calendario con las fechas definidas para el inicio de la fase de grupo, liguilla, semifinales y final. Eso no se puede cambiar sobre la marcha por un tema de planificación y presupuesto en cada club.



Afortunadamente la LDF ha sido celosa con el tema trabajado arduamente para que se cumpla el calendario, ha apelado a la colaboración de los clubes participantes y de la Federación Dominicana de Fútbol (Fedofútbol)



Un ejemplo de esto es que el partido entre Atlántico FC y Cibao FC correspondiente a la jornada nueve de la liguilla se jugará el lunes 4 de septiembre, fecha reservada para eventos de la federación internacional, con el consentimiento de la Fedofútbol, para no atropellar el regreso del equipo de Santiago que anda cumpliendo un compromiso por Surinam.



Al momento que escribimos esto se mantiene la fecha del 19 de septiembre como límite para terminar la liguilla, porque el fin de semana siguiente se deben jugar los partidos de ida en las semifinales.



Tenemos reporte de que el juego pospuesto entre Cibao FC y O&M, que no se pudo celebrar porque el equipo universitario no pudo regresar a tiempo, ya tiene fecha acordada para antes de la jornada 10 y se dará a conocer en los próximos días.



La etapa final, que también se jugará en partidos de ida y vuelta, tiene el fin de semana del 7 y 8 de octubre para dar inicio. Significa que con trabajo, dedicación y colaboración de todos, el calendario se cumplirá según lo planificado.