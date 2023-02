El fútbol llegó a la ciudad de Jarabacoa, en la provincia de La Vega, como parte de la cultura que trajeron los padres salesianos, quienes inspirados en el sistema de Don Bosco creyeron en educar a la juventud usando el deporte como una de sus principales herramientas.



Muchos años después nació el club que representa a la gente de la montaña en la Liga Dominicana de Fútbol (LDF), respaldado por una fanaticada ferviente.



En poco tiempo logran tener su propio estadio hecho con capital público y privado, gracias a inversionistas de la zona y a las diligencias de la presidencia de la LDF.



Todo va tomando cuerpo como guion de una película deportiva que tendría un final feliz, pero hoy las cosas no se ven caminando con claridad en esa dirección.



La primera situación que se presenta es algo que le puede suceder a cualquier entidad afiliada a la Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol, órgano rector, cuando se les condena a pagar una multa por alineación indebida en un juego de la LDF. Caso que fue creciendo al no ejecutarse el pago de inmediato.



Luego una controversia con el nombre del estadio. Después de conocerse por varias temporadas como “Junior Mejía”, en honor al ex selección del país nacido allí, desde el Congreso Nacional quieren cambiar el nombre a “Padre Joaquín Soler”, honrando a unos de los mentores religiosos que llevaron el deporte a la comunidad. Eso no prosperó.



Más recientemente la voz popular de los fanáticos señala que hay problemas entre los socios propietarios y piden en redes sociales que se arreglen las diferencias para que no se afecte la participación de su club en la temporada que comenzará el 16 de marzo.



El socio mayoritario Edwin Mejía desmintió la versión de una manera tajante en el programa “Alineación Titular” de CDN Deportes, e indicó que todo está bien, acusando de “mentirosos” a los que sostienen la teoría.



Lo cierto es que al momento que escribimos esto aún no se conoce quien será el director técnico.



Nosotros desde aquí, esperamos que Jarabacoa FC tenga todo listo y resuelto para el campeonato que ya fue anunciado con nueve equipos y que puedan conservar la plaza por el bien de esa gran fanaticada.