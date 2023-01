Email it

Los deportes de conjunto son esenciales para aprender a trabajar en equipo. Los niños que practican alguna disciplina de esas grupales, aprenden temprano en su vida el valor que tiene sumar talentos individuales en la búsqueda de un resultado que solo se puede lograr de manera colectiva.



Es algo mágico. Piense en el deporte de conjunto que quiera y encontrará la misma dinámica con integrantes que inicialmente compiten entre sí tratando de convertirse en titular de cada posición, para luego seguir las mismas instrucciones e intentar entre todos lograr un objetivo.



Imagine su equipo favorito de fútbol sin el portero, o el de béisbol sin nadie que defienda en la tercera base, imposible ganar, ¿verdad?



En el balompié se da un caso extraño. Se puede descompletar un onceno por alguna expulsión y sin dejar de hacer un trabajo en conjunto, lograr la victoria con integrantes que aportan sus puntos de vista diferentes, pero en la misma dirección del objetivo.



Esto no necesariamente se da en las oficinas federativas donde el individualismo es el protagonista, porque los presidentes pueden tomar decisiones unilaterales, aunque no sea lo más inteligente.

Por eso hoy tenemos que saludar de pie y con un prolongado aplauso, la manera en que se está manejando el futuro del fútbol dominicano.



Esta semana se presentó el proyecto “Selecciones 2026” en un acto donde Rubén García, presidente de la Federación Dominicana de Fútbol, reconoció como extraordinaria la idea que le presentara el ingeniero Manuel Estrella de crear una comisión para manejar las selecciones.



Manuel Corripio, Ramón Hipólito Mejía, Vincent Le Borloch, Manuel Estrella y el propio presidente de la federación, conforman esta comisión que reúne perfiles diferentes, pero con un común denominador… amor por nuestro país y por el fútbol.



Los resultados del trabajo en conjunto se comienzan a materializar de una vez.



El primer reto para ellos fue encontrar un director técnico. Después de entrevistar varios candidatos seleccionaron a Marcelo Neveleff, a quien de inmediato le dieron contrato para los próximos cuatro años, un plazo extendido, otra gran innovación.



Aunque los integrantes de la comisión no prometieron fecha para que República Dominicana llegue a una copa del mundo, hoy los amantes del fútbol sentimos que con este trabajo en equipo vamos mucho mejor.