Desde el debut de Osvaldo Virgil en Grandes Ligas el 23 de septiembre de 1956 con los Gigantes de New York al día de hoy, 884 dominicanos han debutado en las mayores. Solo en esta temporada 36 de los nuestros participaron por primera vez en un partido oficial, según Winter Ball Data, dos menos de la marca establecida en 2017.



Nosotros, que iniciamos la crónica deportiva en 1986 siempre hemos dicho que el fanático no entiende razón si su equipo no va bien, solo comprende los triunfos y lo demás carece de valor. Sin embargo, la presente temporada está concluyendo con hazañas que van marcando la diferencia.



Un ejemplo de ello es Sandy Alcántara, lanzador de los Marlins de Miami que puso números para merecer el premio Cy Young, o mejor lanzador del año en la Liga Nacional. Así lo confirman 14 victorias, 2.28 de efectividad (segundo en la liga), 207 ponches, 49 bases por bolas, 228.2 entradas lanzadas con 9 juegos completos, en estos últimos líder del circuito.



Igual podemos mencionar a Albert Pujols que ha llegado a 703 cuadrangulares, o los guantes de oro que ganaron Vladimir Guerrero como mejor primera base de la Liga Americana y Jeremy Peña quien se convirtió en el primer campo corto que lo recibe en su primer año, o la extraordinaria temporada de Julio Rodríguez que lo nomina al premio de novato del año en el joven circuito.



Son muchas las satisfacciones que tiene el dominicano amante del mejor béisbol del mundo, tanto como para celebrar el ser testigo de la majestuosa temporada regular y post temporada.



En el cuarto juego de la llamada Serie Mundial los Astros de Houston lograron un no-hitter combinado, algo nunca visto en el clásico de otoño, que ya fue impactado con un juego perfecto cuando en 1956 Don Larsen lo logró para los Yankees.



Estamos hablando de cuatro lanzadores que no permitieron libertades a unos Filis que en el juego anterior conectaron cinco jonrones. De esos cuatro, tres son dominicanos. Cristian Javier, con seis entradas sin hits y nueve ponches, además de Bryan Abreu y Rafael Montero.



Definitivamente República Dominicana tiene con que celebrar.