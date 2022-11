Email it

La primera vez que mi primo Héctor “H” Sánchez vino a República Dominicana me preguntó si yo sabía porque todos los equipos de Grandes Ligas tienen inversiones en este país. El nacido en USA no podía entender la cantidad de academias que aquí existen y como puede ser rentable para todos.



Las premiaciones realizadas para reconocer lo mejor de la temporada 2022 puede ser una respuesta contundente para “H”.



Iniciemos por decirle al primo que este año el ganador del premio al mejor lanzador, o Cy Young award, en la Liga Nacional es Sandy Alcántara, quien el año 2013 firmó con un bono de 125, 000 dólares con los Cardenales, en el mismo Julio 2 que Boston a Rafael Devers le dio un millón y medio por firmar. Es decir que el lanzador no era el gran prospecto.



El 21 de noviembre en 2021 firmó extensión de contrato con los peces por 5 temporadas y 56 millones de dólares. De inmediato justifica las razones colocando los siguientes números, 14 victorias, 2.28 de efectividad (segundo en la liga), 207 ponches, 49 bases por bolas, 228.2 entradas lanzadas, 6 juegos completos, además del premio mencionado.



Desde que el pitcher llegó a Miami en 2017 en cambio que involucró a Marcel Ozuna, inició el retorno económico a la franquicia con ventas de camisetas, ventas masivas de boletas cuando le toca lanzar, altos ratings de televisión y prestigio añadido al equipo, entre otras cosas.



Julio Rodríguez es otro buen ejemplo para responder. El novato del año 2022 en la Liga Americana salió de la Academia Mícalo Bermúdez ubicada en Tamboril, Santiago. Su bono por firmar con los Marineros de Seattle fue de 1.7 millones de dólares, el más alto para un jardinero en el 2017.



En agosto, antes de terminar su primera temporada en las mayores recibió una extensión de contrato por más de US$200 millones convirtiéndose en la cara del equipo. Sus estadísticas justifican la acción: 145 hits, 28 jonrones, 75 carreras remolcadas, 84 carreras anotadas, 25 bases robadas en 132 juegos.



Así podríamos seguir mencionando nombres como Jeremy Peña, Manny Machado, Framber Valdez, José Ramírez, Albert Pujols, Vladimir Guerrero Jr. y Enmanuel Clase entre otros.