En esta parte del mundo los seres humanos tenemos libre albedrío para decidir qué hacer y luego asimilar esas experiencias, según el carácter de cada cual. Cuando a una persona le sucede algo “malo” puede sacar un aprendizaje “bueno” de ello, aunque no lo haya planificado así, más si somos cristianos y lo vemos como la voluntad de nuestro Dios.



Dicho esto, pasemos a analizar la experiencia de los equipos dominicanos en la Liga de la Confederación Centroamericana y del Caribe de Fútbol (Concacaf), de la que ya quedaron eliminados Atlético Vega Real y Cibao FC.



Fue la primera experiencia internacional para el equipo vegano. Perdió el primer encuentro 0-4 jugando como local y 5-0 en Guatemala. Evidentemente esos resultados no eran los deseados, ni planificados por los de la serie 47. Muchos podrían verlo como una vergüenza para el país, pero yo no.



Para ser una primera vez Atlético Vega Real se mostró con gallardía, con responsabilidad y aunque en el terreno el resultado fue adverso, la experiencia debe catalogarse como positiva por colocar su nombre por vez primera en el mapa del continente, enviando un mensaje claro de que el club ha crecido hasta este punto. Además de estudiar sus errores para corregirlos en participaciones futuras.



En cuanto a Cibao FC podemos decir que sus resultados fueron mucho mejor a lo que vivimos anteriormente, a pesar de sus derrotas.



El equipo de Santiago perdió sus dos compromisos ante el Motagua de Honduras, un club que ha sido subcampeón tres veces en este evento. En su estadio 0-1 y en Honduras 2-0. En la transmisión del partido se habló muy bien del trabajo realizado por varios jugadores del equipo santiaguero, entre ellos el portero Miguel Lloyd.



Ahora los clubes criollos deben ir planificando su regreso a los torneos internacionales. Eso debe ser una meta. En el caso de Cibao FC ya tiene boleto asegurado para el año próximo por ganar la primera etapa del torneo actual en la Liga Dominicana de Fútbol, mientras que La Vega tendría un camino más largo que recorrer.



Por la exposición de nuestro fútbol en vitrinas internacionales, por el desarrollo de canteras con niños que aspiran a participar en esos torneos y llegar más allá, debemos ver la Liga Concacaf 2022 como una experiencia positiva para nuestros clubes.