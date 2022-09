La Liga Dominicana de Fútbol (LDF) está terminando su segunda etapa de una manera impredecible, mejor que en una película de ciencia ficción.



Este domingo con todos los partidos a la misma hora, cuatro equipos buscan tres lugares disponibles en las semifinales, todos con puntuaciones similares en la tabla. Cibao FC (13), O&M FC (12), Moca FC (12) y Atlético Vega Real (11). Ellos tendrán las mismas oportunidades para avanzar, como para quedarse fuera de la siguiente etapa. Las dos puntas ya están definidas. Atlético Pantoja (21) quedará en primer lugar, no importa su resultado el domingo, y Jarabacoa FC (3) ya quedó eliminado.



Recordemos que en esta disciplina cada victoria te regala tres puntos, cada empate uno y perder no suma nada, por lo que al analizar los enfrentamientos vemos que todo es circunstancial, como dijo el presidente de Cibao FC al coronarse campeón la temporada pasada.



El criterio de clasificación inicia por lo elemental, el equipo con mejor puntuación quedará en mejor posición, pero de producirse algún empate, entonces pasamos a ver cómo fue dentro de la liguilla la serie entre estos, sin tomar en cuenta el gol de visitante. Si persiste el empate, entonces se mira la diferencia general de goles.



En caso de empate entre tres equipos se acude directamente a la diferencia general de goles y si esto no define aún, entonces el club con mayor producción de goles será el que avance.



Ya en un caso extremo se premiará con la clasificación vía el “Fair-Play”, avanzando el equipo con menos amonestaciones.



Estos serán los enfrentamientos del domingo:



Cibao FC recibe a Atlético Pantoja. Al equipo de Santiago le vale una victoria, o un empate; no puede perder.



O&M FC recibe a Moca FC. Aquí si no hay empate, el que pierda dependerá de lo sucedido con Atlético Vega Real, que si gana su juego quedaría por encima del eventual derrotado.



Atlético Vega Real recibe a Jarabacoa FC. Los de la serie 47 no pueden darse el lujo de perder. Si empatan pueden colarse dependiendo del resultado en el juego de la capital.



La realidad es que no sabemos cómo quedará el escenario para las semifinales de la LDF; sí que inmediatamente se definan los involucrados no tendrán espacio para descansar, ya que la semana siguiente inicia la otra etapa.