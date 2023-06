La vocación de un profesor es enseñar con el objetivo de perpetuar sus conocimientos, a la vez de preparar las generaciones futuras, cumpliendo con una ley muy bonita que nos impone la vida.



El pueblo que no hereda sus conocimientos, está condenado a desaparecer.



En el fútbol esto viene dándose de manera natural. Son muchas las instituciones que existen preocupadas por desarrollar la disciplina, entre centros educativos privados, que lo tienen como materia deportiva, y escuelas de todos los niveles económicos.



La escuela Bauger, Pascasio Mendoza, El Barça Academy, Club Santa Fe, La Meca del Fútbol, Club Pueblo Arriba en Moca, o la escuela de Robert Rosado en Villa Tapia, son algunas de ellas.



Ya sea de manera recreativa, o como negocio, las generaciones próximas están garantizadas.



En la Liga Dominicana de Fútbol (LDF) es una obligación que los clubes tengan categorías inferiores. Además del equipo grande, tienen que tener representantes en la liga de expansión y en torneos juveniles que desarrolla la federación.



Eso va en sintonía con la Confederación del Norte, Centroamérica y del Caribe (Concacaf) que para registrar los clubes y otorgarles licencias internacionales también exigen el desarrollo en las divisiones inferiores.



En la LDF no todos los clubes cumplen con este requisito en campos propios, pero se han aliado a escuelas privadas que en muchos casos aspiran a llegar a nuestra primera división.



Por eso hoy quiero reconocer el mérito que ganan esos clubes cuando van cumpliendo con todas las categorías, iniciando por escuelitas recreativas para niños, pasando por juveniles, hasta llevar lo mejor a sus equipos grandes.



Uno de ellos es Delfines del Este que desde que tiene nuevos dueños está muy bien parado en los eventos que organiza la federación y por supuesto Cibao FC que para muestra recordamos que el año pasado ganó prácticamente todos los torneos en que participó, incluyendo las divisiones femeninas.



Este año el club de Santiago está superándose a sí mismo en las divisiones juveniles. Al momento que escribimos esto tiene las categorías sub 17 y sub 15 de gira por Colombia en intercambio con clubes tradicionales como Millonarios, Equidad y Santa Fe entre otros.



Una vez más nos quitamos el sombrero y hacemos reverencia al esfuerzo que hace la franquicia naranja asegurando su perpetuidad entre los mejores clubes dominicanos.