Esta semana participamos de una actividad muy exclusiva que organizó el Banco de Reservas, cuya invitación generó el propio administrador. Samuel Pereyra y su equipo organizaron un conversatorio para hablar del apoyo que la entidad bancaria viene dando a los deportes desde que ellos asumieron sus cargos.



Me gustó mucho escuchar los testimonios de Rafael Uribe, presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto, de Vitelio Mejía, presidente de la Liga Dominicana de Béisbol, del Ingeniero Manuel Estrella, presidente de la Liga Dominicana de Fútbol y del Ministro de Deportes, Francisco Camacho.



Todos coincidieron al comentar lo vital que ha sido el apoyo de Banreservas en los últimos tres años. La cifra de inversión ya ronda por los 700 millones de pesos, reveló el señor Pereyra, y prometió que no se quedará ahí.



Aprovechó el momento para anunciar una remodelación que se está planificando al Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto.



Todo eso está muy bien y como ejemplo podemos mencionar y catalogar de histórico el aporte que salvó las temporadas de diferentes disciplinas durante la pandemia.



Pero creo que en ese acto se omitió un detalle, y hasta me atrevo a pensar que fue con intención.



Los invitados fuimos gente de la crónica deportiva con peso específico en nuestra sociedad. Somos gente que de alguna manera también ha recibido ese apoyo del banco, razón por la que estábamos allí. Pero eso no se comentó entre los panelistas.



No se mencionó, por ejemplo, que la transmisión televisiva del campeonato mundial de baloncesto por CDN Deportes, no hubiese sido posible sin el respaldo mayoritario de Banreservas, entre otros.



Cuando terminó la actividad me acerqué al señor Pereyra y se lo comuniqué. Me respondió que por el contrario agradecía al canal que se arriesgó a comprar los derechos, porque así se pudo ver en el país el desempeño de nuestra selección, y a eso agrego, más el apoyo del banco a la selección.



Definitivamente que los medios de comunicación, sus empleados y todos los que hemos recibido la mano amiga del Banco de Reservas, deberemos ser agradecidos por siempre con esta gestión.