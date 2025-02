Aunque ya conocemos que Cibao FC no pudo avanzar en el Campeonato de Clubes Campeones de la Concacaf, hoy debemos sentirnos muy orgullosos por el trabajo realizado.



Así lo reconoce el propio club “Chivas Rayadas de Guadalajara” en sus redes sociales, que ganó en los juegos ida y vuelta con un marcador global de 4-1. “Bien jugado Cibao”, comentaron.



El club santiaguero dejó claro que el fútbol dominicano está avanzado al marcar su territorio como todo un equipo grande, tras lograr un cuestionado empate en el primer juego.



Nadie entendió cómo fue que en ese partido, ganando el equipo local desde el inicio, se agregaran nueve minutos después del 90, hasta que en el décimo de esos “nueve”, cayó el gol del empate.

No hay que ser mal pensado, para entender lo que pasó ahí.



Entre los asistentes al juego, no faltó la expresión “es verdad que el arbitraje protege a los equipos grandes”, sobre todo por lo que va a suceder ahora que Las Chivas pasaron a la siguiente ronda.



Allí se van a enfrentar al “América”, sus archirrivales y tricampeones de México, que por coincidencia con su calendario de liga local, en marzo les caerán tres partidos seguidos, de esos que ellos llaman clásicos aztecas.



Ni los fanáticos del equipo mexicano, ni la prensa de ese país, quedaron conformes, después del primer partido, porque se reconocen como muy superiores.



No faltaron titulares como este que vimos en el periódico digital MARCA, “Chivas coquetea con el desastre y apenas empata con Cibao en Concachampions”.



A esto yo le aplico el refrán aquel, “…todo depende del color del cristal con que se mira”.



Porque los dominicanos pudimos disfrutar de cómo se defendió la casa, cómo se marcó ese primer gol en eventos de esta magnitud, pero sobre todo comparándolo con lo sucedido en aquellos juegos del 2018, cómo se ha crecido.



Ya no somos la cenicienta del fútbol. Ya República Dominicana escribió su nombre entre los mejores exponentes del Caribe, gracias a La Liga Dominicana de Fútbol, a nuestras selecciones que ya han participado en olímpicos y mundiales, y sobre todo gracias a Cibao FC que definitivamente lo consideramos marca país.