Todos los seguidores de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF) estamos nerviosos y felices de ver cómo va terminando la temporada actual. Esto porque no podemos vaticinar con exactitud cual de los equipos involucrados en las semifinales alzará el trofeo de campeón.



Cibao FC quedó empatado con Moca FC en el tope de la tabla, ambos con 19 puntos, pero la serie entre ellos la ganó el club de Santiago después de igualar el marcador del primer juego y ganar el segundo. Además de que en la diferencia de goles los de la ciudad corazón superaron a los de la provincia Espaillat con un +10, en frente de un +6.



El tercer puesto le correspondió al Club Atlético Pantoja con 16 puntos y completa la cuarteta Atlántico FC con 12 tantos.



Ahora llegan las semifinales con dos partidos de ida y vuelta donde el primer lugar enfrenta al cuarto puesto, y lo propio sucederá entre los equipos del medio de la tabla. El sistema pone a los dos más altos a jugar como visitantes la primera jornada, para cerrar de locales la semana siguiente.



Todos estos clubes tienen oportunidad, pero en lo particular a mí me llama mucho la atención ver la temporada que está haciendo Moca FC. Es un equipo con una fanaticada muy ferviente, que no come otra cosa más que resultados favorables, y sueña con una corona.



Como club su infraestructura es digna de estudiar. Tienen más de 30 dueños. El presidente actual es José Bautista, uno de esos empresarios que aporta más allá de sus ideas. Como lo hizo por muchos años su antecesor, el también hombre de negocios Esteban Ferreiras.



Tienen un director deportivo conocedor de la liga desde sus inicios, aunque anteriormente trabajó con Club Atlético Pantoja, en la persona de Quique Costa. Pero además le han dado continuidad a su historia manteniendo en la plantilla jugadores del patio como Juan Ángeles, quien nunca se ha cambiado la franela, Kelvin “Papá” Durán y Richard Dabas, entre otros.



Creo que independientemente a cuál club se corone campeón, a Moca FC debemos reconocerles que están teniendo un gran año.