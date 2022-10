Email it

La Liga Dominicana de Fútbol (LDF) cerró por todo lo alto su octava temporada con una gala muy especial, celebrada por primera vez en La Vega y donde se reconoció al mejor talento del torneo principal, como de la naciente Liga de Expansión.



Si nosotros fuéramos el jurado, nuestros premios comenzarían por galardonar a la propia LDF con la creación de esa liga juvenil, y ahora más por incluir la motivación de premiar lo más destacado de ella.



El mejor portero fue Cristian Severino del Atlético Vega Real. Víctor Morales, su compañero de club, terminó como el máximo goleador. Mientras que Junior Sheldeur de Cibao FC, fue el entrenador del año en la LDF Expansión.

Aquí me detengo un poco para felicitar a Sheldeur y decir que se hace justicia con el entrenador, no solo por ser el campeón, también por los años y esfuerzos dedicados al club de Santiago desde la fundación del mismo.



Por otro lado, muchos esperaban que el equipo campeón se llevara los máximos honores, algo que no sucedió en cantidad, como tampoco en algunas categorías específicas.



Por ejemplo, uno de los premios que más sorprendieron fue el portero del año. Este reconocimiento le tocó a Odalis Báez, que lo ganó por hacer un trabajo extraordinario con Moca FC durante todo el torneo, aunque Miguel Lloyd de Cibao FC, junto a Juan Pablo Domínguez de Atlético Vega Real, también fueron señalados como merecedores.



La LDF igualmente reconoció la juventud en el torneo principal. El mejor jugador menor de 21 años, Jayson Madé, y la revelación del año Herard Franzety ambos del Club Atlético Pantoja, aunque este último en calidad de préstamo desde Cibao FC.



Por poco espacio no podemos analizar todas las categorías, pero tampoco podemos terminar sin felicitar al jugador del año. Por algo en la nota de prensa invitando a la actividad la liga solo colocó la foto de Ronaldo Vázquez (Chivita), miembro de Pantoja, quien sin lugar a dudas estuvo excelente, tanto que ya hay quienes aseguran que el año próximo estará reforzando en alguna liga del extranjero.



Muchas felicidades a todos, pero sobre todo a la LDF por su extraordinaria octava temporada.