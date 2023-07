El inicio de la segunda etapa, o liguilla, en la novena temporada de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF), ha generado mucho interés entre los aficionados. Expresiones como “ahora es que realmente comienza el fútbol de verdad en la liga”, o, “ya se separaron los hombres de los muchachos” son escuchadas entre los seguidores.



Esto debe aumentar las expectativas de los seis clubes clasificados, pero de igual manera debe retar a los eliminados.



Tomemos como muestra lo sucedido en la primera jornada, donde en tres partidos, dos quedaron empatados. Esto es algo que los seguidores de otras disciplinas no entienden. A ellos les diré que el empate es la mejor manera de hacer justicia al esfuerzo que realizan los jugadores, y les recordaré que en la tabla de posiciones se reflejan con un punto, mientras que las victorias valen tres.



Pero volviendo al tema de la equidad, los empates de la primera jornada nos hablan de lo parecidos que son estos clubes y que, pese a los movimientos realizados para mejorar con los cambios en las plantillas, aquí no se puede predecir con exactitud cuales serán esos cuatro que ganarán el derecho a las semifinales.



La liguilla está planificada para concluir el 16 de septiembre y desde ya me atrevo a pronosticar que las posiciones en la tabla estarán más apretadas que como quedó la primera parte, donde entre los cinco puestos más altos, dos equipos quedaron con 28 puntos y otros dos con 24, teniendo que definirse su lugar por la diferencia de goles entre recibidos y anotados, además de las series particulares entre ellos.



Es cierto que entre los empates de la primera jornada muchos opinaron en redes sociales que el arbitraje influyó, pero al final ese es el fútbol y ya esos resultados no los cambia nadie.



Además, creo que mientras más opinión generan estos encuentros de segunda etapa, mejor será para la LDF en las etapas por venir. Porque esos comentarios provienen de gente que le está dando seguimiento a sus equipos, que defienden sus colores, pero sobre todo que les duele nuestro fútbol.