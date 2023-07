La Liga Dominicana de Fútbol (LDF) tiene todo listo para el inicio de la segunda etapa en el presente torneo. La denominada “Liguilla” enfrentará a los seis mejores equipos en un calendario de diez jornadas, donde todos jugarán dos juegos contra cada uno de sus cinco rivales.



Los puntos logrados en la primera parte sirvieron para clasificarse al nivel actual en el siguiente orden. Cibao FC (36), Atlántico FC (28), Moca FC (28), O&M FC (24), Atlético Vega Real (24) y Club Atlético Pantoja (23). A partir de ahora todos comienzan en cero con las mismas oportunidades de alcanzar las semifinales.



Los que se quedaron fuera deben autoanalizarse y comenzar a preparar la próxima temporada con miras a lograr mejores resultados. Delfines del Este (16), Jarabacoa FC (14) y el decepcionante equipo Atlético San Cristóbal (6) que solo ganó un encuentro, empató en tres y perdió doce de ellos.



Mucha gente opina que la LDF debe subir la calidad del evento tomando medidas con esos equipos que decepcionaron la fanaticada y el espectáculo. Dicen que deben revisar lo que sucede en sus oficinas y reducir la cantidad de clubes para el próximo año, si es necesario.



A los que piensan así les diré que la LDF está en constante reflexión. Siempre están revisando la ejecución de sus integrantes dentro y fuera del terreno. Una muestra de ello son esos equipos que no han podido mantener su franquicia en la liga. Les aseguro que no todos se fueron por iniciativa propia.



De igual manera la LDF está velando para que los clubes con compromisos internacionales cumplan correctamente con sus deberes, porque esos juegos se disputarán en paralelo con su calendario. Cibao FC, Moca FC, Club Atlético Pantoja y O&M FC defenderán los colores patrios en los campeonatos del Caribe que inician a principios de agosto.



A todos los invito a seguir apoyando nuestra LDF, a seguirla con ojo crítico, pero resaltando lo positivo. Es cierto que nuestra liga no es perfecta, pero es la de mayor crecimiento en el área. Si no me creen miren hacía Puerto Rico y Haití.