Todos hemos celebrado en grande la clasificación de nuestra selección de fútbol sub 20 a los eventos más importantes del mundo que se incluyen en un ciclo olímpico, por lo que esto representa en el crecimiento de nuestro sistema deportivo.



Muchos deseamos acompañar la Sedofútbol a Indonesia para dar apoyo y cobertura a la primera participación de nuestro país en un evento mundialista. Pues ajustemos la brújula, porque eso cambió.



La Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol (FIFA) se vio obligada a retirar la sede de la Copa Mundial de Fútbol Sub 20 a ese país asiático, porque estos se niegan a recibir a Israel, selección clasificada por primera vez en su historia.



El anuncio se hizo oficial después que Gianni Infantino, presidente de FIFA, y Erik Thoir, presidente de la Federación Indonesia de Fútbol sostuvieron reuniones buscando solucionar el problema.



“Las políticas de Israel hacia Palestina son incompatibles con las políticas de la República de Indonesia”, es uno de los argumentos que se han escuchado, además de marchas multitudinarias que se han producido con la misma motivación.



Es decir que la política y creencias religiosas empujaron a FIFA a tomar una decisión difícil a escasas semanas del evento. Un golpe muy duro para ambas partes.



Será una tarea incómoda tener que reubicar un evento de esta magnitud con tan poco tiempo disponible, sobre todo porque mantienen el 20 de mayo de este año como fecha de inicio.



Pero además lo que representa para Indonesia. Pierde la sede, tendrá sanciones por incumplimiento, no tendrán los empleos proyectados con el evento y le quitan la oportunidad de levantar el duelo que iniciaron en octubre de 2022, cuando se reportaron más de 125 muertos en una estampida de fanáticos producida al terminar un juego de fútbol.



No es la primera vez que la política interfiere en eventos deportivos. Como ejemplos podemos recordar que a Rusia la sacaron de las principales competiciones después de la invasión a Ucrania, o un poco más atrás los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972 donde se perdieron vidas de atletas valiosos.



Es una pena que en pleno siglo 21 todavía vivamos situaciones como esta, pero de igual manera esperamos que donde quiera que se celebre la Republica Dominicana siga haciendo historia.