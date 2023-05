La selección dominicana sub 20 de fútbol llegó a Argentina 12 días antes de su primer partido en el campeonato mundial de su categoría, con la finalidad de adaptarse a un clima frío, en un país donde falta poco para el invierno, además de practicar con suficiente antelación.



El pasado día 8 de mayo fueron recibidos en el Palacio Nacional por una comitiva que encabezaron Joel Santos, ministro de la Presidencia y Francisco Camacho, ministro de Deportes. Allí se les entregó la bandera nacional y desde ahí salieron al aeropuerto.



Aunque el equipo no llegó completo, puesto que algunos jugadores no pudieron viajar con la delegación, el hecho de llegar con tanto tiempo de anticipación habla muy bien de las intenciones que tiene nuestra federación.



Además del clima, las prácticas y la armonía, la química de trabajo en equipo deben ser prioridad para el dirigente Walter Benítez por el origen de cada jugador.



Solo tenemos que ver las naturalezas de sus escuelas. Tomemos en cuenta que de los 21 jugadores convocados, 12 pertenecen a la Liga Dominicana de Fútbol (LDF), 4 juegan en Estados Unidos, 2 vienen de España, 2 de Alemania y 1 de Finlandia.



Es una mezcla interesante donde se hablan diferentes tipos de español, pero predomina el idioma de la LDF, otra certificación de lo que significa la liga para el fútbol dominicano.



Esos representantes del patio son: Alfeni Tamarez, Kleffer Martes y Jason Yambatis del Club Atlético Pantoja; Yunior Peralta y Angel Montes de Oca, de Cibao FC; Miguel Vázquez y Yordi Álvarez de Atlántico FC; Bryan More y Steven Martínez del Atlético Vega Real; Omry Bello de O&M FC, Anyelo Gómez de Jarabacoa FC y Guillermo de Peña perteneciente a Moca FC.



El dirigente Benítez en palabras exclusivas para CDN Deportes se mostró muy confiado en el material que tiene, pero sobre todo en la integración que está viendo en las prácticas que ya se desarrollan en el país suramericano.



También agradeció la oportunidad que tienen con los partidos de fogueos frente a Argentina y Ecuador antes del gran evento, para poder probar sistemas de juegos con los muchachos, más allá de mirar resultados.



Ya estamos en un ambiente mundialista y para nosotros es el preámbulo de otras grandes cosas que el fútbol promete a la República Dominicana.