El reglamento de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF) contempla un torneo en cuatro etapas. La fase regular, que en esta temporada inició con ocho equipos para eliminar dos. La Liguilla en la que se replica la fórmula de jugar dos partidos con cada rival y se eliminan otros dos. Las semifinales y la final.



Este fin de semana inicia la tercera parte en la que se enfrentarán los mejores cuatro en partidos de ida y vuelta, sin darle valor adicional al gol de visitante y donde los que terminaron en mejor posición tendrán la oportunidad de cerrar en su casa.



Es decir que el club Atlético Pantoja, que terminó en primer lugar, irá de visita a La Vega, que cerró en la cuarta posición, para jugar este sábado el primer encuentro y la semana siguiente jugará domingo como local. De igual manera sucederá con Moca FC que inicia de visita por Santiago este domingo y cerrará como local el sábado siguiente.



Tres de los clasificados este año repiten, solo Moca FC, que estará en su tercera semifinal, no estuvo el año pasado y ahora tendrá la oportunidad de entrar en su primera final.



Para tener una referencia de estos enfrentamientos veamos cómo han terminado los juegos de esta temporada entre ellos.



Cibao FC y Moca FC empataron a un gol en su primer partido en Santiago y luego Moca FC ganó 2-1 como anfitrión. En la liguilla empataron a un gol el primero y a dos goles el segundo. Si sacáramos un marcador global, entonces Moca FC debe salir favorito, pero nunca debemos subestimar el corazón de un campeón y hasta coronar otro, ese título le pertenece al equipo de Santiago.



En la otra semifinal encontramos a Atlético Vega Real ganado el primer encuentro 2-1 y al Club Atlético Pantoja ganando el segundo 2-1. Mientras que en la Liguilla los de Pantoja vencieron en los dos juegos 4-1 y 1-0. Si hablamos de dominio evidentemente que los favoritos son los guerreros.



Si las cosas fueran literales como escribimos aquí, entonces los finalistas del año pasado no tienen posibilidad de repetir, pero independiente a todo esto en el fútbol no sucede como otros deportes donde se puede predecir con exactitud, no sabremos quienes serán los protagonistas hasta que llegue la final.