Llegó la expansión a la LDF

Hace unos días que la Liga Dominicana de Fútbol (LDF) anunció la creación de una división denominada “LDF Expansión”, ideal para los más jóvenes.

Con esto se abre una plataforma que dará la oportunidad a esos jugadores de hasta 23 años con talento, que inicialmente no verán acción en el torneo grande de la liga porque no caben en los rosters, pero además se dará la oportunidad a equipos que no pertenecen a la institución para que inicien un vínculo con la misma.

Empecemos por decir que esta división no será obligatoria para los integrantes actuales de la LDF, aunque aspiramos verlos a todos, pero además que los interesados en participar pertenecientes o no a la liga, deberán cumplir con unos requisitos previamente establecidos, como debe ser.

Será un escenario perfecto para desarrollar talento, para crear estadísticas que a la postre son la identidad internacional de los futbolistas, pero sobre todo, para conocer con cuales estructuras cuentan todos esos clubes que en algún momento han mostrado interés en ingresar a la liga.

Algunas de las condiciones para entrar en la “LDF Expansión” son estar registrados en la Federación Dominicana de Fútbol, tener sus jugadores inscritos de manera regular en la plataforma FIFA Connect y contar con cancha aprobada por la LDF, lo que significa que los clubes que jueguen en esta división quedarán registrados como parte del mundo futbolístico al más alto nivel en República Dominicana.

Aún esperamos conocer detalles como cantidad de equipos, calendarios, jugadores, entre otros, pero ya definitivamente creemos que esto es otro palo de la LDF para seguir desarrollando en el país el deporte más popular en el mundo.

Con esto vemos que se llena un vacío existente entre la liga y los aspirantes a pertenecer a ella, pero además se crea una plataforma ideal para que los jugadores expongan sus talentos y los clubes sus credenciales. Entendemos que a la hora de la LDF incrementar su número de franquicias, algo inevitable en el tiempo, los nuevos integrantes saldrán de la “LDF Expansión”… ¡Enhorabuena!