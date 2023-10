La Liga Dominicana de Fútbol (LDF) iniciará este fin de semana su novena final con grandes expectativas de superar las anteriores. Esas fueron buenas, excitantes y con campeones legítimos, pero la actual se debe considerar muy especial por los rivales involucrados.



Se enfrentan unos protagonistas con mucha tradición, pero con un historial muy distinto, sobre todo en las apariciones dentro de la última etapa.



Para Moca FC esta será su primera final, a pesar de ser un club con una historia muy larga que inició antes de que naciera la liga. Recuerdo las primeras asambleas para crear la misma, donde ellos no participaban. Los mocanos entran en los planes de la federación cuando los equipos de pelota Licey, Estrellas, Escogido y Toros, desisten de participar por no estar de acuerdo con la federación en el manejo de la entidad.



Nunca olvidaré el día que a esas reuniones llegó José Rodríguez como representante de Moca, diciendo que en la provincia Espaillat sabían que era un error no contar con ellos, precisamente por su cultura de fútbol.



Su población disfrutó campeonatos en eventos amateurs previos a la LDF, como por ejemplo en el “Torneo Nacional”, en “La Liga Mayor” y en el llamado “Primera División”, entre otros. Su pasión por esta disciplina nació en los años 60, gracias a los sacerdotes salesianos.



En el caso de Cibao FC, son considerados el equipo más exitoso de la LDF. Es una franquicia que nació con la liga. De ocho temporadas han participado en cinco finales, logrando tres títulos. En el año 2017 ganó el campeonato de clubes del Caribe. Además, tiene por lo menos una corona en cada categoría de las llamadas inferiores.



Estos equipos se han enfrentado cuatro veces esta temporada y nos han brindado un espectáculo a la altura del mejor fútbol mundial, aunque en tres de esos ganó Cibao FC por 1-0 y en otro empataron sin goles.



Llegó el momento de la verdad. Ambos clubes tienen una afición extraordinaria con hambre de ganar títulos. Uno que podría alzar su primer trofeo y el otro que busca certificar su supremacía.