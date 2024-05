Hace meses que vengo escuchando expresiones acerca de lo mucho que ha cambiado la campaña política en su paso por los años. Algunos entienden que ahora es fría o aburrida, en comparación con lo que sucedía en los años ochenta y noventa.



Ciertamente la cosa no está igual, debido a los tiempos que vivimos. Hoy las inversiones publicitarias están repartidas en medios más diversos. Incluso en algunos que no existían en aquella época como las redes sociales, lo que quita protagonismo a los tradicionales.



De igual manera, desaparecieron las reuniones masivas en los mítines multitudinarios que hacían los líderes del ayer en esquinas de avenidas importantes como la 27 de Febrero con Máximo Gómez.



Hoy podemos ver cosas que no sucedían, como un debate entre candidatos presidenciales exponiendo con altura sus ideas y respetándose entre ellos.



Lo que no ha cambiado son las pocas propuestas expuestas por los candidatos presidenciales para tratar de convencer a los deportistas en su intención al voto. Es como si para ellos el deporte no tuviera tanta importancia, ni arrastre, como otros temas.



Con esto no estoy diciendo que no existan propuestas, porque si, los partidos tienen estructuras con un grupo de personas que trabajan para el deporte, pero en los discursos de campaña los candidatos extrañamente las mencionan, algo de ayer y de hoy.



No he visto a ningún candidato analizando el fenómeno que se da en nuestro país con la producción de atletas de alto rendimiento. ¿Usted podría decirme cuantas medallas olímpicas ha ganado República Dominicana por atletas formados en el sistema educativo nacional?



Por el contrario, muchos de los estudiantes formados en centros educativos privados con posibilidad de hacer deporte al más alto nivel, buscan la manera de conseguir becas en el extranjero.



Creo firmemente que no tocar temas deportivos en los discursos de campaña es un error, involuntario quizás, pero igual es un error, porque además el sector privado se está involucrando más y más en los deportes.



Así que, aunque ya esta campaña pasó y el domingo todos iremos a las urnas, mi sugerencia a los aspirantes futuros, es que de ahora en adelante incluyan el deporte en sus discursos, porque los deportistas también votamos.