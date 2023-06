Email it

¿Cuáles pudieron ser las razones por las que Lionel Messi se decidiera a aceptar la oferta del Inter de Miami en el continente americano, por encima de las propuestas recibidas desde el europeo o los millones del continente asiático?



La realidad al desnudo nunca la sabremos, pero no podemos descartar el tema económico. En Arabia Saudita pudo firmar un contrato que por temporada le reporte la cantidad que en el acuerdo global estará recibiendo en Miami.



Pero los de Florida están siguiendo los pasos que convirtieron a Michael Jordan en el atleta más poderoso económicamente. Historia muy bien contada en la serie “AIR”, que relata los motivos que tuvo el astro del baloncesto para decidirse por la marca de calzados deportivos menos popular, al momento de dar el paso al profesionalismo. Razones traducidas en un pequeño porcentaje de las ventas masivas.



En el caso de Messi, el salario publicado implica unos 50 millones de dólares por año, en unas tres temporadas, pero con cláusula de salida en cada una de ellas. Esto es diez veces menos por año que lo que supuestamente le ofrecían en Asia occidental.



Véalo como salario garantizado, pero con el acompañamiento de dos socios de la Major League Soccer (MLS) que aportarán dinero, sobre la base de unos porcentajes pre acordados.



Estoy hablando de la aplicación Apple TV, dueña de los derechos para transmisiones con un acuerdo de 2,500 millones de dólares y de la firma de ropa deportiva Adidas, patrocinadora de la MLS.



En el caso de la primera, Lionel se llevará una proporción de lo que pagarán los suscriptores por obtener el servicio de “MLS Pass” después de su llegada. Tenga en cuenta que solo las redes del Inter de Miami aumentaron en cuatro millones de seguidores al instante que se anunció la llegada del argentino, por lo que se esperan números récords entre nuevos usuarios del sistema.



Por Adidas, que ya es patrocinadora de Messi y de la MLS por separado, sacarán un porcentaje de toda la ropa deportiva que vendan relacionada a ambos, para engrosar así las ganancias del suramericano.



Podemos especular que no se fue a Arabia Saudí por diferencias culturales, que no regresa a Barcelona por cualquier razón, pero sí certificar que llega a américa como una marca rentable para todos, incluido su bolsillo.