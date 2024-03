La Liga Dominicana de Futbol (LDF) acaba de registrar su cuarto presidente en una historia corta, pero impresionante. Es un hombre con una hoja de servicios intachable, sencillamente extraordinaria, y con quien se muestra un orden ascendente en la cotización del puesto.



Félix Ledesma, Dinardo “Lalo” Rodríguez, el ingeniero Manuel Estrella y desde esta semana el abogado, catedrático y exsenador de la República, don Milton Ray Guevara.



Este espacio no alcanza para describir todas sus cualidades, por eso me limito a recordar que fue presidente del Tribunal Constitucional por 12 años y que es una de las personas más cultas e informadas de nuestro país.



Una vez, José Luis Polanco de León, mi primo hermano y excompañero de trabajo de don Milton, me dijo que este señor sabe de todo. Expresó que por sus conocimientos es capaz de hacer cualquier cosa y hacerlo bien, pero esto de la LDF ha sorprendido a mucha gente.



A mí no me sorprende en lo absoluto, porque he visto al magistrado apoyando la liga desde el primer día, pero sobre todo a Cibao FC. Estoy convencido de que él acepta este reto por la estrecha relación de amistad que tiene con el presidente del club.



Cuando se le cumple su tiempo de servicio en el tribunal, le hablé en un tono de broma y en serio, para hacerlo parte de nuestro equipo de cronistas deportivos en CDN Deportes, porque conozco lo que sabe de la materia, pero además porque una vez, aún en Samaná, su ciudad natal, se convirtió en reportero del programa radial “Los deportes en marcha” de Tomas Troncoso, como cualquier periodista deportivo.



El ingeniero Manuel Estrella, presidente saliente de la LDF, dijo a Manuel Acevedo en una entrevista al momento que Cibao FC celebraba su segundo campeonato (2021), que ese triunfo era circunstancial, pero que el trabajo en la liga no, por eso anunciaba que desde ese momento se estudiaban posibles candidatos para sustituirlo a él, porque quería dedicarse a su franquicia en tiempo completo.



Con el paso de los años se mencionaron muchos nombres, pero ninguno logró el apoyo unánime que don Milton Ray Guevara está recibiendo. ¡Muchas felicidades!