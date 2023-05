Existe una expresión popular que dice “nadie es profeta en su propia tierra” y creo que con Manuel Mota se cumple en cierta proporción, porque entiendo que en Los Ángeles le han mostrado más admiración y respeto que en su natal República Dominicana.



El pasado 29 de abril Los Dodgers elevaron al dominicano a la categoría de “Leyenda”, en una ceremonia realizada antes del juego.



Mota es el sexto hombre reconocido como tal, junto a grandes figuras de la historia azul como Don Newcombe, Steve Garvey, Fernando Valenzuela, Kirk Gibson y Maury Wills.



Por los Dodgers, fundados en 1883, han pasado incontables figuras de renombre, pero no todos lograron impactar como para recibir homenajes de este tipo. De hecho, apenas tienen 12 números retirados, incluido el de Jackie Robinson, pocos para 140 años de historia. Me resultó muy agradable conocer sobre este acto en honor a uno de los nuestros, al extremo de que me hubiese gustado estar en la ceremonia para repetir las emociones que ya hemos vivido a su lado.



En el año 2011 produjimos un especial para CDN llamado “Un día con Manny Mota en Los Ángeles”. Al momento de la grabación fue extraordinario ver cómo todos en la ciudad admiran, veneran y protegen al criollo, tomando en cuenta que muchos no lo vieron jugar.



Peloteros de todas las nacionalidades, fanáticos de todos los equipos, empleados del estadio, visitantes y hasta actores de Hollywood se muestran agradecidos de poder saludarlo.



El año pasado vivimos algo que si me lo cuentan antes no lo hubiese creído. Caminando con Mota por los pasillos del estadio, en medio de las festividades del juego de estrellas, nos encontramos con el actor Denzel Washington, que se acercó a nosotros y le pidió permiso al nuestro para tomarse un “selfi” con él (lo pueden ver en mi Instagram).



Para mí fue impresionante ver y escuchar las palabras de elogio y admiración expresadas por el actor.

Recordemos que Manny al momento de su retiro dejó un récord al conectar 150 hits viniendo desde la banca, entre otras grandes hazañas, pero lo que más le admiro es esa humildad, ese don de gente que muchos deberíamos imitar, reflejados en una expresión que él repite mucho… ¡Es que simplemente somos hijos de Dios, a quien le debemos todo!