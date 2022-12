Cuando terminó la temporada del 2017 en las Grandes Ligas se premió a dos superprospectos como los novatos del año marcándolos con la etiqueta de la excelencia. Sin embargo, al día de hoy sus carreras no se parecen.



Aaron Judge de los Yankees, con 54 jonrones y 128 carreras anotadas, entre otros méritos, lo ganó por la Liga Americana. Mientras que Cody Bellinger de los Dodgers, con 39 cuadrangulares y 97 remolcadas, lo recibió por la Liga Nacional.



Dos años después el integrante de la franquicia en Los Ángeles gana el reconocimiento al más valioso, mientras que al de Nueva York le tomó siete campañas para ello.



Hoy Bellinger a sus 27 años, ya no está en su club original pese a que con ellos fue dos veces al juego de estrellas, ganó guante de oro, bate de plata y fue campeón en el 2020.



Andrew Friedman, presidente de operaciones de béisbol en los Dodgers, hizo el anuncio el mes pasado argumentando que les dolía tener que tomar la decisión, pero que no había llenado las expectativas. Esto lo llevó a firmar un contrato de un año y 17.5 millones de dólares con los Cachorros de Chicago.



Mientras que Judge, de 30 años, logró un acuerdo récord de nueve años y 360 millones de dólares con la única franquicia que ha jugado. Representando a New York ha participado en 4 juegos de estrellas, ha ganado 3 bates de plata, un Derby de cuadrangulares, entre otros, pero no un campeonato.



La diferencia entre ellos, además de lo económico, radica en que los números de Cody han disminuido drásticamente después que decidiera la serie de campeonato del 2020 con un dramático jonrón y en la celebración se dislocara el hombro derecho. De ahí en adelante tiene un historial de lesiones.



Mientras que Aaron mantiene una producción extraordinaria cada año certificando su calidad con los números que puso la temporada pasada, precisamente antes de convertirse en agente libre para agregar valor a su cotización.



Entre otras estadísticas, fue líder de carreras anotadas con 133, en remolcadas con 131, en bases por bolas con 111 y colocó una nueva marca de la liga con 62 cuadrangulares.



Definitivamente estas carreras no son iguales.