Edward “Beba” Acevedo terminó con victoria su trabajo como director técnico de Atlético Vega Real en la Liga Dominicana de Fútbol (LDF), para comenzar una nueva etapa como parte de la Federación Dominicana de Fútbol (Fedofútbol). El movimiento, que sigue los pasos del presidente José Deschamps, no sorprende en lo absoluto, aunque la liga se queda sin dirigentes dominicanos.



Esto no se produce únicamente por la amistad entre ellos; debemos tener en cuenta que “Beba” es el dirigente más ganador en la historia de la LDF con 73 triunfos, y es uno de los más preparados entre los criollos.



Recordemos que la nueva directiva en Fedofútbol está reorganizando el proyecto de selecciones nacionales y entre las adiciones Acevedo quedó encargado de la categoría sub 17, bajo la supervisión de Marcelo Neveleff, director técnico de la selección absoluta masculina y coordinador de las selecciones masculinas inferiores.



En una entrevista reciente hablamos de ese último juego el 30 de abril, cuando sus muchachos reaccionaron con gol en el minuto 85 y otro en el tiempo de descuento, para ganar dramáticamente 1-2 en San Cristóbal. Según Edward, para moverse a la Fedofútbol, hace una pausa en la liga.



El Ingeniero Manuel Estrella, presidente del equipo santiaguero, siempre pone de ejemplo a Acevedo como un estudioso del fútbol que aprovechó todas las oportunidades que el club naranja le dio, incluso con cursos en el extranjero, para calificarse como técnico certificado internacional.



Con tantas expectativas no pude evitar preguntarle cual es el objetivo en sus nuevas funciones. Me impactó escucharlo decir que ahora se enfocará en salir por todo el país para ver jugadores de esa categoría, porque no hay un sistema de competencia nacional que le permita seleccionar a los mejores.



Esto nos dice que hacen falta más torneos. Más allá de prácticas o juegos amistosos, los jugadores se desarrollan participando en eventos grandes, y por las palabras de “Beba”, más el método a usar, entiendo que aún nos falta mucho por caminar.



Por eso debemos valorar más las oportunidades que la liga da a los juveniles en los equipos grandes y en la “LDF Expansión”.